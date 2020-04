En un vestuario donde la desazón y la bronca se mezclaban con la sensación de injusticia por el gran partido que habían tenido, Bielsa continuó arengando a los futbolistas a que no bajaran los brazos. “Yo ahora ya sé que nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final. Faltan nueve fechas y si nosotros jugamos así las nueve fechas, no les quepa dudas de que van a tener la respuesta que se merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno, fortalézcanse, que jugando así las nueve fechas que faltan van a obtener lo que merecen. ¡Los felicito muchachos, a todos, a todos, a todos!”, cerró su emotivo discurso y automáticamente los jugadores cambiaron sus rostros.