Nueva e inesperada acusación contra Ronaldinho: el negocio ilegal en Brasil que explicaría su arresto en Paraguay

Desde el 7 de abril, Ronaldinho pasa sus días en prisión domiciliaria en el hotel Palmaroga de Asunción, Paraguay. Se trata de un establecimiento desolado: a raíz de la pandemia de coronavirus, el lugar está solo reservado para él y su hermano, Roberto de Assis Moreira, hasta tanto la Justicia determine los próximos pasos en el marco de la causa en la que se los acusa de tener vínculo con una banda local dedicada a la falsificación de documentación y lavado de dinero.

Mientras la Justicia avanza, en Brasil, el periódico Jornal de Brasilia publicó un informe que desnuda los negocios ilegales que lleva adelante el ex futbolista y que podrían estar vinculados a su viaje -y posterior arresto- a Paraguay. Según reveló el portal, una de sus propiedades en el barrio de Ipanema, en la ciudad de Porto Alegre (RS), se utiliza para la realización de juego clandestino.

Dos documentos publicados, uno registrado en un notario y el otro en el Tribunal de Justicia de RS, mencionan a Ronaldinho como propietario del lugar donde se lleva adelante la acción ilegal de un empresa llamada Winpoker. Allí han trabajado también uno de sus primos, como portero, y una tía, como responsable de las comidas. El domicilio solía ser una discoteca, Planet Music Hall, que fue comprada por el ex futbolista pero que cerró en 2013 tras un incendio que mató a 242 personas. Para ese entonces, el funcionamiento del lugar no era llevado adelante por el ex jugador y su hermano, sino que lo alquilaban a terceros.

Según señala el sitio, el juego ilegal funciona en la parte posterior del establecimiento del ex atleta Ronaldinho y es llevado adelante por la compañía Winpoker, registrada bajo el nombre de Amir Ibrahim Karam, quien sería la cabeza de la banda que opera el negocio ilegal de apuestas.

En Brasil el juego está prohibido desde 1946, cuando se cerraron cerca de 70 casinos. Esto ha generado la creación de diferentes mafias que se dedican a esta actividad de forma ilegal y que operan más allá de las fronteras. Es en ese punto en donde se sospecha que el motivo del viaje a Paraguay de Ronaldinho y su hermano estaba vinculado a una “ampliación” del negocio.

Incluso, en una entrevista que brindó a principios de abril, desde su arresto domiciliario al diario ABC Color, el ex campeón del Mundial de Corea-Japón 2002, reconoció: “Todo lo que hacemos es en virtud de contratos que son gestionados por mi hermano, que es mi representante. En este caso, vinimos para participar del lanzamiento de un casino online conforme se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro Craque da Vida que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay”.

Se desconoce el motivo por el que Ronaldinho habría empleado un pasaporte con datos falsos. En una audiencia, dijo a las autoridades que el documento fue un obsequio del empresario brasileño Wimondes Sousa Liria, quien está también encarcelado. A su llegada a Paraguay, contaba ya con su pasaporte original brasileño.

Otras 14 personas, de nacionalidades brasileña y paraguaya, son investigadas para descubrir a los autores materiales e intelectuales de la falsificación de pasaportes. El 7 de abril, el ex PSG y Barcelona obtuvo el arresto domiciliario en un lujoso hotel, luego que un juez aprobase una solicitud y dispusiese el pago de una fianza de USD 1,6 millones.

