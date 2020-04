La vieja gloria del Barcelona que ponderó a Mourinho y menospreció a Guardiola: “Cuando agarró al Barça el equipo estaba cocinado”

(Reuters)

Pocos lo recordarán, pero Hristo Stoichkov, José Mourinho y Josep Guardiola convivieron en el Barcelona a lo largo de dos años. El búlgaro, siendo uno de los futbolistas más veteranos del plantel, Mou siendo asistente técnico de Bobby Robson en una temporada y Louis van Gaal en otra, y Pep amoldándose en el plantel profesional como una de las figuras.

Sobre aquellos tiempos (mediados de los 90), Stoichkov compartió algunas experiencias vividas con Mourinho y Guardiola, en diálogo con Planeta 947.

“Tuve la oportunidad de trabajar con José cuando era muy joven, es dos años menor que yo, en un vestuario tan grande como el del Barcelona. Era un chico bastante inteligente, se fijaba en muchas cosas, el entrenamiento, el calentamiento, la pegada del balón. Siempre andaba con un papel y un bolígrafo en la mano y escribía”, relató.

Y recordó una anécdota: "Un día en un entrenamiento me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que había detectado algo, que me lo iba a decir porque era veterano y tenía experiencia. Era que no estaba concentrado en el entrenamiento, que había dos balones y que procurara no hacerlo de nuevo porque eso se vería reflejado en los jóvenes. 'Tú no puedes perder dos balones, a lo sumo puedes perder uno', mencionó.

Por su parte, de Guardiola rememoró: “Era muy joven en ese Dream Team y jugaba en una posición inventada por el míster, Johan Cruyff, una posición complicada en el fútbol moderno. De mover el balón con jugadores que podían salir de la defensa. Todos los balones pasaban por Pep, ahí comenzabas a tener posesión y movimientos para abrir espacios. Cuando juegas en esa posición siempre tienes que estar muy concentrado”.

El búlgaro Stoichkov ganó 15 títulos con el Barcelona (Shutterstock)

Hristo, que hoy reside en Miami y trabaja como analista de fútbol para una cadena televisiva, contó que forjó una gran relación de amistad con Mourinho no solamente durante su estadía en Barcelona sino también cuando dirigió al Chelsea y visitó a un equipo de Bulgaria en una edición de la Champions League, donde concertó una entrevista para un documental. “José es uno de los tipos más leales con sus amigos. Y a los enemigos, ni agua”, expresó el búlgaro.

Sin embargo el ex atacante zurdo que ganó 15 títulos con el Barcelona (incluida la Champions 91/92) no fue tan elogioso con Guardiola. De hecho valoró más el trabajo hecho por su antecesor como entrenador del equipo, Frank Rijkaard: “Su trabajo fue fácil porque sabía perfectamente la infraestructura de las juveniles (venía del Barça C y Barça B). El Barcelona ya estaba cocinado. Rijkaard hizo el grupo, con él debutaron Messi y otros jugadores. Se hicieron cosas espectaculares con él, el equipo ya estaba hecho. Con Henry, Deco, Ronaldinho, Ibrahimovic, Rafa Márquez, Puyol, Víctor Valdés, faltaban pocas cositas para mover. Después ya entró Iniesta, Pedro, hubo más tiempo de juego para Lionel y el equipo quedó completo”.

