Sin embargo en las últimas horas el propio jugador del la Banda se encargó de desmentir el supuesto fastidio de Gallardo y de la dirigencia de River por el episodio que compartió junto a su compatriota, en una respuesta al diario deportivo Olé que hizo pública en las redes sociales con el siguiente contenido: “Nadie se enojó con nadie. O no se dan cuenta que no puede (Villa) estar cerca de su casa. Es que ¿no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano... diferencien eso. Y sepan de leyes más bien, porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire... abrazo”.