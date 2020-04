“Sinceramente, no lo conozco como persona, pero sí sé que tiene una personalidad extraña. Cuando llegué, me dijeron cosas que son bastante privadas, pero no sería correcto hablar de alguien que no conozco y con quien nunca he estado”, expresó el ex futbolista de Boca, quien llegó a LA Galaxy a los pocos días de que Zlatan partiera hacia Italia para continuar su carrera en el Milan.