Tomás Andrade intentó no polemizar sobre si jugaría en Boca. Sin embargo, no lo descartó porque no quier quedar atado a una frase como le ocurrió a otros futbolistas. “No me gusta la polémica, pero no te diría que no porque soy muy chico todavía para cerrarle las puertas y no hay que hacerlo con ningún club. Hay muchos que dicen no jugaría y después lo hacen. Entonces prefiero no decir nada y que mi futuro no esté encadenado a una frase que dije yo. Así que que me me deparé lo que sea”.