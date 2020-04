Esta no es la primera vez que Farré manifiesta su amor por el cuadro millonario. El año pasado, en diálogo con Cadena 3, afirmó: “Hay que salir del verso de que si sos hincha de un equipo no le vas a hacer goles. Cuando defendés una camiseta te olvidás del entorno, del equipo que sos hincha, o si enfrente tenés a tu padre o a tu hijo. Yo soy hincha de River desde mi infancia, mi familia también, la de mi señora lo mismo, pero Belgrano era lo mejor que me pasaba en ese momento”, justificó.