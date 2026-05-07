Crimen y Justicia

Almirante Brown: un policía se defendió de un robo y mató a un motochorro de un tiro en la cabeza

El hecho ocurrió en Burzaco. El delincuente recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. Hay un segundo sospechoso que logró huir

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El hecho ocurrió en la intersección de Ruta 4 y avenida Espora, en la localidad de Burzaco

Un policía se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron asaltarlo en el partido bonaerense de Almirante Brown. Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes, de 18 años, falleció al instante. El otro se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la intersección de Ruta 4 y avenida Espora, en la localidad de Burzaco. Según indicaron fuentes policiales, el efectivo —de 20 años y que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12— se encontraba de franco y vestido de civil.

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De acuerdo con su relato, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto. En ese contexto, uno de ellos extrajo un revólver calibre .38, por lo que el agente respondió con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Mini TPR calibre 9 milímetros.

Producto del enfrentamiento, el acompañante recibió un tiro en la cabeza y cayó sobre el asfalto. El otro sospechoso escapó por la Ruta 4 en dirección a Claypole y es buscado por la Justicia.

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El delincuente de 18 años falleció al instante

En el lugar del hecho se hizo presente una ambulancia y una médica constató el fallecimiento del delincuente. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada en el lado derecho y salida en el izquierdo, según precisaron fuentes del caso.

En la escena, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38, que habría sido utilizado por el fallecido. El arma será sometida a peritajes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar si el policía actuó en legítima defensa.

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El arma secuestrada por los efectivos

Otro enfrentamiento a tiros entre un policía y delincuentes

El domingo pasado por la noche, un policía de la Bonaerense fue abordado por dos ladrones mientras estacionaba su auto en la puerta de su casa en Florencio Varela. “Te mato, bajate”, lo amenazó uno de ellos. El agente, que estaba vestido de civil, se defendió a los tiros y logró frustrar el asalto.

En el video -que figura a continuación- se ve que el efectivo estaba estacionando su camioneta Peugeot 2008 frente a su domicilio, cuando fue abordado por dos hombres, uno de ellos armado. Según relató, los dos ladrones aparecieron cuando estaba por pasar a buscar a su nieta. “Me doy vuelta para abrirle la puerta a la nena y cuando me di cuenta ya los tenía encima”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En las imágenes se observa el momento en el que los asaltantes lo sacaron del vehículo a la fuerza y lo tiraron al piso. Al no poder poner en marcha la camioneta —una maniobra que se repite en varios robos de este tipo—, la secuencia cambió de rumbo. El policía sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. “Dudé un poquito”, sostuvo, pero al ver que su vida corría riesgo, efectuó varios disparos. De inmediato, los dos delincuentes se bajaron del coche y escaparon a pie.

Un efectivo policial que estaba de franco se enfrentó a tiros para frustrar el robo de su auto

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”, se negó a declarar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia N° 12, que ahora busca identificar y detener al segundo sospechoso, aún prófugo.

“Gracias a Dios que no hubo ningún herido, ni yo ni ellos”, expresó el policía. Sin embargo, producto del tiroteo, su vehículo sufrió algunos daños. “Me podían haber matado. Hoy por hoy te matan, te tiran al piso y te dicen: ‘Quedate quieto’ y te meten un tiro por las dudas”, concluyó el policía.

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