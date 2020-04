“Cuando viajamos a Costa de Marfil para un torneo cuadrangular que se jugaba de martes a jueves, me tocó sentarme junto con Diego en el avión. Cuando apagan las luces y mientras todos duermen, él no podía hacerlo y me dice: ‘Che Passu, no puedo dormir. La verdad estoy sufriendo mucho’. Le pregunto qué le pasa y me responde: ‘No puedo soportar la fama, no puedo estar tranquilo en ningún lado. Hoy, para ir a comprarme una remera un pantalón o algo Cyterszpiler (su representante en ese entonces) tiene que hacer malabares para que la gente no me vea. Me siento mal’”, comenzó el relato Passucci para el canal de Youtube de Boca.