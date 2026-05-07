Conmoción en Tucumán: un niño andaba en bicicleta en un cerro, sufrió un grave accidente y tiene muerte cerebral

El niño Benjamín Olariaga, de 12 años, sufrió muerte encefálica tras un accidente en bicicleta en Horco Molle, Tucumán

El caso de Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que se accidentó en un cerro, mantiene la conmoción en Tucumán. Este jueves se confirmó la muerte cerebral tras caerse de la bicicleta en las sendas de Horco Molle, una zona serrana frecuentada por ciclistas y deportistas. El diagnóstico fue confirmado por médicos del Hospital del Niño Jesús, donde el menor permanecía internado en estado crítico desde el fin de semana.

La médica y jefa de terapia del centro de salud, Silvia Olivera, explicó junto a la directora del hospital, Inés Gramajo, que Olariaga ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, derivado desde el CAPS Carrillo. “Fue recibido en la unidad de cuidados críticos, evaluado por neurocirugía e ingresado de urgencia a quirófano”, detalló Olivera en conferencia.

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Durante la intervención, los especialistas realizaron las maniobras necesarias para intentar estabilizarlo en un contexto de extrema gravedad. “Hubo un sangrado masivo y pérdida de masa encefálica”, precisó la profesional.

A pesar del deterioro, el niño logró salir del quirófano y fue trasladado a terapia intensiva, donde quedó bajo asistencia respiratoria y monitoreo constante. Los médicos le colocaron un catéter para medir la presión intracraneana, que desde el inicio arrojó valores muy elevados. “A pesar de la medicación, esos valores se volvieron refractarios, es decir, no respondían a ningún tratamiento”, dijo Olivera.

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El deterioro neurológico fue progresivo: “Estos niveles altos de presión intracraneana lo llevaron a un estado de descerebración y, posteriormente, a la muerte encefálica”, afirmó la médica, quien precisó el alcance del diagnóstico: “Significa que el cerebro del niño ha dejado de funcionar”.

Tras la intervención quirúrgica, el niño permaneció en terapia intensiva bajo soporte respiratorio y con valores elevados de presión intracraneana

Desde el Hospital del Niño Jesús aclararon que el paciente continúa con soporte respiratorio, dado que en estos casos no se procede a la desconexión inmediata. “Se mantiene el soporte hasta que el corazón deje de latir”, indicaron. Las autoridades también remarcaron el acompañamiento a la familia en este momento.

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“Hablamos con el padre para autorizar la difusión de la información y, por supuesto, todo el equipo de salud está a disposición, entendiendo el profundo dolor que atraviesan”, concluyó la directora Gramajo, de acuerdo con lo publicado por La Gaceta.

El accidente se produjo el pasado fin de semana en Horco Molle, un sector al pie del cerro que forma parte del circuito de actividades al aire libre en Tucumán. Según el relato de la familia recogido por Que Pasa Salta, Olariaga salió a recorrer el lugar en bicicleta y sufrió la caída que lo dejó en estado delicado. Fue trasladado de urgencia al hospital, mientras sus padres, aún sin condiciones emocionales para hablar públicamente, permanecieron a su lado durante toda la internación.

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Quien tomó la palabra fue su prima, Victoria Guerrero, con un mensaje que se viralizó con rapidez. “Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? No es la primera vez que sucede”, escribió Guerrero, según publicó Que Pasa Salta.

La denuncia encendió una discusión que venía latente entre vecinos y usuarios habituales de la zona: la falta de controles, señalización y supervisión en esos circuitos.

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La familia aclaró que no busca señalar a una institución en particular, pero sí exige medidas urgentes. “Les pedimos que reflexionen sobre lo ocurrido y que actúen con responsabilidad. Es urgente que se refuercen los controles y se priorice la seguridad en la zona“, sostuvo Guerrero.

En otro tramo de su mensaje, la joven insistió y remarcó: “No somos hipócritas, no responsabilizamos a un municipio ni a nadie. Pedimos que haya controles y concientización, para que ningún niño, adulto ni adolescente pase por algo así”.

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