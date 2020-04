Si bien todavía no hay un plan concreto, González García reconoció que se implementaría un “entrenamiento distinto” cuando se decida dar luz verde al regreso de la actividad futbolística: “Con menos jugadores... Algunas cosas que hemos pensado son, por ejemplo, que el jugador vaya vestido deportivamente desde su casa, que no haya concurrencia a los vestuarios. Que también vuelva con su vehículo y no use transporte público”.