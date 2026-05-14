Fallece el magistrado Rubén Alvarado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador

Francisco Rubén Alvarado Fuentes, magistrado propietario del TSE, falleció tras sufrir un infarto, según fuentes políticas./(Derecho y Negocios)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador confirmó el fallecimiento del magistrado propietario Francisco Rubén Alvarado Fuentes, uno de los integrantes más recientes del organismo encargado de la administración de los procesos electorales en el país.

La noticia se hizo pública este 14 de mayo a través de una esquela difundida en las redes oficiales del TSE, donde se expresa el pesar institucional y se transmiten condolencias a la familia y allegados del jurista.

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Según la esquela oficial, el fallecimiento de Francisco Rubén Alvarado Fuentes generó conmoción dentro del organismo y entre el personal institucional. La nota, firmada en nombre de la magistrada presidenta Roxana Soriano, junto al Organismo Colegiado y el talento humano de la institución, transmite palabras de consuelo y fortaleza a los familiares del magistrado, mientras cita un pasaje bíblico de Salmos 91:1.

Esta comunicación representa la confirmación formal por parte de la autoridad electoral sobre el deceso ocurrido en San Salvador a raíz de un infarto, según confirmaron fuentes políticas.

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La trayectoria de Alvarado Fuentes abarca diversos cargos y funciones dentro del ámbito jurídico y político de El Salvador. Nacido en el distrito de San Salvador, se formó como abogado y desarrolló una carrera con vínculos tanto en la administración pública como en organizaciones profesionales del derecho.

De acuerdo con información publicada en medios locales y documentos públicos de la Asamblea Legislativa, Alvarado ocupó la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos ad honorem en la Presidencia de la República entre junio de 2014 y mayo de 2019, bajo la administración presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al cual pertenecía.

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La confirmación oficial del deceso de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, ocurrida en San Salvador, fue comunicada a través de las redes sociales del TSE./(Tribunal Supremo Electoral)

Durante su paso por la administración pública, Alvarado Fuentes también fue diputado suplente en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió adquirir experiencia en el trabajo parlamentario y la elaboración normativa.

Su participación se extendió además al Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, donde se desempeñó como vocal de 2016 a 2019, contribuyendo en la resolución de controversias vinculadas a los derechos de los consumidores.

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En el ámbito gremial, el jurista integró la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), una entidad que agrupa a profesionales del derecho y que tiene injerencia en la postulación de candidatos a cargos como el de magistrado electoral. Fue precisamente a través de una terna propuesta por el partido FMLN que su nombre fue presentado ante la Asamblea Legislativa para integrar el Tribunal Supremo Electoral en calidad de magistrado propietario para el periodo 2024-2029.

Su elección, según medios locales, fue resultado de un proceso de entrevistas y deliberación en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, donde Alvarado Fuentes expuso su visión y criterios técnicos sobre la función jurisdiccional electoral. Este proceso culminó con su designación formal en 2024, sumando su nombre a la lista de autoridades responsables de la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales en El Salvador.

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La confirmación de su fallecimiento, realizada por el propio Tribunal Supremo Electoral, subraya la relevancia de su figura dentro de la institución y en la vida política salvadoreña reciente.

Francisco Rubén Alvarado fue elegido con el resto de los magistrados propietarios para el periodo 2024-2029./ (Asamblea Legislativa)

El deceso de Alvarado Fuentes deja un vacío en el máximo organismo electoral, cuya integración resulta esencial en la preparación de los próximos comicios y en la garantía de la legalidad de los procesos democráticos. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de su fallecimiento ni sobre el procedimiento para la elección de un sustituto en el cargo.

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El fallecimiento de Alvarado Fuentes suma relevancia en un momento importante de la vida política e institucional del país, al producirse en medio de la gestión de un proceso electoral clave para El Salvador.