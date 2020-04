Un detalle no menor fue el quiebre de las barreras que históricamente separaron a los equipos del norte con los del sur. Maradona fue el que sorprendió a la Italia rica con el humilde elenco napolitano. Por lo tanto, las anécdotas de Totti continuaron bajo el recuerdo de sus visitas al San Paolo. “Cuando jugaba y era capitán de la Roma nunca me recibieron bien, pero la última vez que fui me aplaudieron y quedé pasmado. Lo agradeceré siempre, porque fue un gesto significativo”, señaló.