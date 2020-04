“Yo no le llegaba al Cata (Díaz), con quien nunca hablé, pero tengo experiencia y dirigí la Copa Confederaciones, manejé cuatro años una Selección y creo que tengo una experiencia para decir ‘estos me bancan o estos no me bancan’ . Yo creo que a los referentes como Cata Díaz, Ibarra, Palermo, Delgado, Guillermo no les llegaba. Ahora, si me preguntan por qué, la verdad es que no sé en qué me equivoqué. Si yo como técnico no le llego a los referentes soy un burro, pero la verdad es que no me comporté mal. Quise tener diálogo porque por ejemplo con Gago, con Palacio, me llevé de maravilla, no tuve problema. Entonces no sé, tal vez entrenábamos de más. A veces es inexplicable”.