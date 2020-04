“Estoy entrenando, el profe manda videos de los ejercicios, y uno los hace en casa”. Daniel Osvaldo cumple con la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus, mientras aguarda por el regreso del fútbol. El delantero, de 34 años, se hallaba en plena reinserción en el deporte con la casaca de Banfield cuando estalló la crisis por el COVID-19. “El club me trata excelentemente bien. Me encanta jugar al fútbol, lo que no me gusta es el ambiente”, señaló, en diálogo con Fox Sports Radio.