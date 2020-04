A mitad de 2005 salimos campeones y dije chau, no juego más. Pero el presidente y el dueño del club me convencieron de jugar otro año. Ese año se convirtió en cuatro meses porque el que me estaba rogando que me quedara me echó (el técnico Santiago Escobar). Pensó que yo quería quedarme con su puesto, cosa que tranquilamente podría haber hecho porque el plantel me valoraba mucho como capitán. Me dijo que me quería proteger, que no me veía bien físicamente y que no quería que me putearan los hinchas. Jamás le exigí titularidad, yo sabía hasta dónde podía dar físicamente. Le dije que me quedaban 7 meses de contrato, que seguía entrenando y no pasaba nada. Me respondió que no le iba a hacer bien al grupo. Entonces les pedí que me pagaran el contrato completo, que yo cumplía asistiendo a los entrenamientos y si no querían verme, me iba. En una de esas discusiones me dijo que estaba preparando el equipo para jugar la Copa de 2006, que él sabía cómo se jugaba y que no me veía para la Copa. ¡Ahí se me salió el verdadero Chicho Serna! Le dije “no, no, no, el que sabe cómo se juega la copa soy yo, que la gané con Boca, que la jugué 7 u 8 veces, que fui subcampeón con Nacional”. Había muchas diferencias y fue irreparable. Al final en el club para no verme más me pagaron todo el contrato.