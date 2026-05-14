Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala formaliza el relevo entre Consuelo Porras y Gabriel García Luna

La entidad concluyó el proceso de sustitución bajo estricta supervisión nacional e internacional, luego de que el gobierno eligiera a García Luna como nuevo fiscal general tras el rechazo definitivo a la permanencia de Porras

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Un hombre en silueta entrega un bastón a otro hombre en traje, quien camina hacia el edificio del Ministerio Público de Guatemala, con una flecha ascendente.
La transición en el Ministerio Público de Guatemala inicia bajo presión judicial y constante observación internacional, según medios nacionales.

La transición en el Ministerio Público de Guatemala se activa en medio de presiones judiciales y vigilancia internacional. La entidad, bajo la lupa tras años de críticas, formalizó el traspaso de autoridad entre María Consuelo Porras y Gabriel Estuardo García Luna, quien fue seleccionado para ejercer como fiscal general entre 2026 y 2030.

La llegada de García Luna, decisión directa del presidente Bernardo Arévalo, se presenta como un punto de inflexión frente a la herencia de controversias que marcaron el periodo anterior, según reportaron La Hora y Soy502.

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El traspaso ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad rechazó los recursos planteados por actores políticos y la Fundación Contra el Terrorismo.

Estos sectores exigían que Porras estuviera incluida en la nómina final de candidatos, dado que contaba con la calificación más alta según la tabla de gradación.

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Esta cifra comparativa, central en la argumentación legal, no pesó frente a la acumulación de rechazos que se impuso en la Comisión de Postulación, donde la exfiscal quedó excluida tras varias rondas de votación documentadas a través de los canales oficiales del Organismo Judicial en Guatemala.

La transición en el Ministerio Público de Guatemala inicia bajo presión judicial y constante observación internacional, según medios nacionales.(Cortesía: Redes sociales)
La transición en el Ministerio Público de Guatemala inicia bajo presión judicial y constante observación internacional, según medios nacionales.(Cortesía: Redes sociales)

La Unidad de Comunicación del Ministerio Público evitó confirmar o detallar los protocolos de traspaso y explicó que “la falta de publicación del acuerdo de nombramiento impedía formalizar un cronograma oficial”, como recogieron La Hora y Soy502.

El rechazo a Porras y la estrategia política de Arévalo definen el relevo

El periodo de Consuelo Porras estuvo definido por la apertura de causas penales contra fiscales, jueces y periodistas ligados a investigaciones sobre las gestiones de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales.

Este enfoque generó el reproche sostenido de organismos nacionales e internacionales por su impacto en la lucha contra la corrupción y la profundización de la crisis institucional, como describe La Hora.

La exclusión de la exfiscal de la fase final del proceso fue producto de una mayoría que, en la Comisión de Postulación, la rechazó en sucesivas votaciones, mientras que la Presidencia de la República oficializó la designación de García Luna y estableció la juramentación pública para el 17 de mayo.

La transición en el Ministerio Público de Guatemala inicia bajo presión judicial y constante observación internacional, según medios nacionales.. (Cortesía: Ministerio Público)
La transición en el Ministerio Público de Guatemala inicia bajo presión judicial y constante observación internacional, según medios nacionales.. (Cortesía: Ministerio Público)

Para el presidente Bernardo Arévalo, que venía cuestionando con vehemencia la continuidad de Porras, este cambio de dirección representa un resultado crucial dentro de su estrategia de fortalecer la legitimidad institucional.

Arévalo declaró públicamente que la exfiscal “había demostrado ser peligrosa para la nación” y sostuvo ante los medios que la incorporación de Gabriel García Luna es parte de su “compromiso de fortalecer la independencia y legitimidad de la entidad”, según recogen La Hora y Soy502.

El Ministerio Público de Guatemala inició el proceso formal de transición el 13 de mayo de 2024, con la reunión en la sede central entre la fiscal saliente María Consuelo Porras y su sucesor Gabriel García Luna. La entrega de responsabilidades se produjo tras ocho años de una gestión caracterizada por una profunda crisis institucional y cuestionamientos internacionales sobre la adecuación del sistema judicial, según reportaron La Hora y Soy502.

Trayectoria y compromisos del nuevo fiscal general Gabriel García Luna

La designación de García Luna responde, según el gobierno, a la búsqueda de legitimidad y renovación del Ministerio Público. Su trayectoria judicial abarca desde su ingreso al Organismo Judicial en 1997 hasta su papel como presidente de la Junta de Disciplina Judicial. En su carrera ha ocupado los cargos de juez de paz, juez de sentencia penal, magistrado de apelaciones y asesor penal de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el perfil elaborado por La Hora.

El nuevo fiscal general ha expuesto su intención de “revisar el modelo de fiscalías, reorganizar internamente la institución y recuperar la confianza pública” luego de años marcados por la desconfianza y el señalamiento tanto nacional como internacional. La etapa que inicia se encuentra bajo observación de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional.

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