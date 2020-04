“Yo creo que a River lo mandaron al descenso. J.J. (López), que estuvo después, hizo cerca de los puntos que había hecho yo. Fue el segundo, con respecto al que más puntos hizo. Quiere decir que no tuvo responsabilidad. Además, en la campaña mientras Pasarella fue presidente, River salió quinto o sexto. Todo lo demás no se pudo levantar, todo lo anterior”, comenzó el ex técnico de 73 años al ser consultado por los culpables del peor momento de la historia de la institución de Núñez.