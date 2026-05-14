“Retornando a la normalidad”: Milei y Caputo celebraron la desaceleración de la inflación en abril

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacaron la desaceleración inflacionaria de abril. (@JMilei)

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, apelaron a sus redes sociales para destacar el 2,6% de inflación de abril. El indicador oficial registró la primera desaceleración después de 10 meses de tendencia alcista.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió Milei en su cuenta oficial de X.

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En tanto, Caputo, ponderó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó la cifra “más baja en cinco meses” y sumó que "La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

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En tanto, el jefe de la cartera económica planteó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), “relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.

En el Gobierno confían que, una vez superados los shocks que implicaron la suba de la carne, el aumento estacional de la educación en marzo y los incrementos de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente, la velocidad de actualización de los precios descendería hasta ubicarse cerca de 1% para finales de mes.

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La inflación se desaceleró en abril

La inflación en abril fue de 2,6%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado representa una ralentización respecto al 3,4% registrado en marzo, y marca el fin de una secuencia de incrementos que se extendió durante diez meses consecutivos.

El último dato del IPC mostró una suba interanual de 32,4% y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año. La cifra estuvo dentro del rango previsto tanto por el área económica oficial como por analistas privados, cuyas estimaciones se ubicaban entre 2,4% y 2,8 por ciento.

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En el análisis por rubros, los precios regulados mostraron el mayor ajuste, con un avance de 4,7% motivado por incrementos en transporte y electricidad. El IPC núcleo aumentó 2,3%, explicado por subas en alquileres, servicios relacionados con la vivienda y el gasto en restaurantes y comidas fuera del hogar.

De acuerdo al Indec, los precios estacionales permanecieron sin cambios: los aumentos en indumentaria por cuestiones estacionales se compensaron con descensos en turismo y frutas.

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En la comparación por divisiones, Transporte mostró la mayor suba mensual (4,4%) como consecuencia del encarecimiento de los combustibles. Educación resultó la segunda división con mayor incremento, al registrar una variación de 4,2%. Los menores aumentos se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor peso en la variación mensual en el Noreste, Noroeste y región Pampeana. En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia correspondió al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsado por subas en alquileres y en la tarifa eléctrica.

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“Más allá de esta significativa baja, la película general muestra una estabilidad en un nuevo régimen inflacionario: en el último año y medio, el Nivel General promedió 2,5% y la Núcleo 2,6%, mostrando tendencias similares”, analizó Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra.

Y sumó: “El pulso de corto plazo lo explicó en buena medida el movimiento del precio del rubro de Carnes, el cual subió menos de 1% este mes a Nivel Nacional y deflacionó en GBA (-0,2%) y Cuyo (-1,2%)”.

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