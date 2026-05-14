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El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

La pareja del Fideo no dudó en apoyarlo y se sumó a las encendidas publicaciones en redes sociales. Un ex goleador de la Academia criticó los dichos del rosarino

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El respaldo de Jorgelina Cardoso
El respaldo de Jorgelina Cardoso

Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo Ángel Di María, salió a respaldar públicamente a su pareja luego de que el futbolista publicara un extenso mensaje en sus redes sociales para defender a Rosario Central de las críticas recibidas por el arbitraje en el partido ante Racing Club. A la polémica, se sumó una figura con pasado en el elenco de Avellaneda, que respondió a los dichos del Fideo.

La reacción de Cardoso se produjo pocas horas después del explosivo posteo del exjugador de Benfica y PSG. La esposa del rosarino compartió el mensaje original de Di María y lo acompañó con una frase directa: “Amo cómo defendés a tu club dentro y fuera de la cancha, sos mi orgullo”, junto a corazones azules y amarillos, los colores de Rosario Central.

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La publicación se viralizó y generó miles de interacciones entre hinchas auriazules y seguidores del futbolista. “Te amo”, cerró la pareja del futbolista del Canalla.

El presidente de la Academia fue tajante tras el partido

El origen de la polémica fue la clasificación del Canalla frente a la Academia en el Apertura, disputada en el Gigante de Arroyito. Tras el encuentro, Diego Milito, presidente de Racing, cuestionó con dureza el arbitraje. “Hoy nos sentimos robados”, expresó el dirigente y agregó: “El fútbol argentino está roto”.

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Además, sostuvo: “Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente".

La respuesta del Chanchi Estévez a Di María
La respuesta del Chanchi Estévez a Di María

Fue en ese contexto que Di María tomó la palabra y publicó un descargo que dividió opiniones. Entre las frases más resonantes del futbolista figuró una que apuntó directamente a los críticos: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”. También lanzó otra que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Milito: “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”.

Di María también abordó jugadas específicas del partido. Defendió la actuación del árbitro y cuestionó el uso de determinadas imágenes televisivas para alimentar las críticas contra Central. Hizo referencia puntual al gol anulado a Alejo Véliz, una de las acciones más discutidas de la noche, y sostuvo que se utilizaron cámaras seleccionadas para justificar el fuera de juego. Además, recordó que Rosario Central fue perjudicado durante muchos años sin que eso tuviera mayor repercusión mediática.

El cierre de su mensaje fue contundente: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”.

En ese contexto, Maximiliano “Chanchi” Estévez, ex goleador de Racing en el Apertura 2001 y amigo personal del presidente Milito, salió a responderle a Di María.

El ex atacante recurrió a sus historias de Instagram para contestarle al Fideo. Arrancó con un emoji de desacuerdo y luego fue directo: “A ver, Ángel, si querés justificar los errores del árbitro ayer diciendo estas pavadas del interior y que los campeones y que en la Capital... Mirá, lo justo es justo: ayer perjudicaron a Racing”.

El cierre del mensaje de Estévez amplió el foco más allá del partido:“La injusticia fue antes y es ahora. Lo que hay que cambiar es eso. Si tenés que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno, crack”.

Estévez no ocupa ningún cargo formal en la Academia, pero su historia como campeón bajo las órdenes de Mostaza Merlo y su vínculo con Milito le dan peso en el debate.

Por lo pronto, en medio de las polémicas, Rosario Central deberá jugar contra River Plate, este sábado en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura. En la otra llave esperan Argentinos Juniors y Belgrano.

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