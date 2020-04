El cordobés de 49 años que actualmente reside en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) recordó su humilde pasado: “Cuando mi viejo se separó había que raspar la olla. Comíamos una sola vez por día o tomábamos mate cocido a full, eso no tenía precio. El pan duro iba adentro y se mezclaba. Si no hacíamos eso no lo cortábamos ni con una pala y un pico”.