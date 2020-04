Julio César Falcioni también tuvo su momento top en el relato de Urzi. “Con Julio me llevo re bien, tenemos buena relación y siempre me da consejos. Es de joder y tirar muchos chistes, a veces no sabés si te habla en serio o te está cargando?”. Y contó una anécdota personal que le ocurrió: “Cuando subí me cargaba por el pelo. Serio, me decía: ‘sacate los claritos porque conmigo no jugás. Si seguís así no jugas’. Adelante de todo el grupo lo hacía y yo no sabía qué hacer. Pasaron algunos días y no me lo sacaba y me seguía diciendo. Hasta que cuando se fueron todos me dice: 'No te lo saques, vos quedate así, no le hagas caso a estos muertos”.