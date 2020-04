La última razón también tiene relación con una experiencia propia del áspero zaguero dos veces ganador de la Copa América. “La potencia que tenía el otro (por Maradona)... Cuando se ponía enfrente, con la pelota quieta y te arrancaba de pronto, no había un defensor que le sacara la pelota o que lo pudiera correr. Hay una práctica en la que estamos los dos con el profe Echeverría, y él está con la pelota en el medio. Y me está hablando, yo estoy tranquilo, con las manos en la cintura y me dice: ‘Dale, sacala’. En una le amago y ya me había sacado varios metros. Tenemos el culo de que los dos nacieron en Argentina”, concluyó Ruggeri.