La Juve apuesta a recortar sus gastos y liberar un cupo para intentar incorporar a otro delantero de renombre, como Mauro Icardi (Paris Saint Germain) o al brasileño Gabriel Jesús (Manchester City), a quienes tiene en la mira (al ex Sampdoria también lo pretende el Milan). “Es imposible por ahora. Gonzalo tiene contrato este año y el próximo. Por el momento no puede volver a River, va a respetar su contrato”, había declarado su papá Jorge hace unos días. Ahora bien, ¿y si no existiese ese vínculo? Un mundo de posibilidades (incluso, la de Núñez) se abriría ante sus ojos.