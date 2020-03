El DT habló de las “rachitas” por la lesión de Zambrano y adelantó que Licha (López) “está mejor pero no todavía para jugar. La fecha de Eliminatorias nos va a venir bien para buscar lo que queremos”. También destacó el gran momento de Jorman Campuzano, quien para el entrenador “no tiene techo. Es muy joven y tiene muchísimo que aprender. La adaptación al fútbol argentino es durísima y no te perdona nada. Lo que hizo hoy lo tiene que volver a hacer la semana queviene, así todos. La idea que no se caiga". Y agregó: “Valor mucho el torneo que ganó Boca, muchísimo, porque no es normal, pero tenemos que seguir y daremos vuelta la página. Esto quedó en la historia y lo recordaremos permanentemente”.