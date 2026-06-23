Costa Rica

861 conductores ya fueron multados este 2026 por transportar mascotas de forma indebida en Costa Rica

Cada infracción fue sancionada con ₡123,000 entre enero y mayo de 2026, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

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Hombre con camisa azul y su perro blanco de raza pequeña en el regazo, ambos en el asiento delantero de un carro mientras el hombre sujeta el volante.
Un conductor costarricense sonríe mientras maneja un sedán con su perro blanco de compañía sobre sus piernas, apoyando sus patas delanteras en el volante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Costa Rica, más de 860 conductores recibieron una multa de ₡123.000 (unos 235 dólares estadounidenses) por infringir la Ley de Tránsito al llevar mascotas de forma indebida en vehículos durante los primeros cinco meses de 2026, según datos divulgados este lunes por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esta cifra evidencia el alcance del control aplicado por las autoridades en materia de seguridad vial y protección tanto de animales como de personas.

La Ley de Tránsito no establece un protocolo específico sobre cómo trasladar mascotas dentro de los automóviles. La normativa, sin embargo, exige que el conductor permanezca enfocado únicamente en la conducción y prohíbe cualquier actividad que desvíe su atención, incluyendo el uso del celular, la revisión de documentos o el transporte de animales sobre las piernas.

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Según el MOPT, la sanción por esta falta se fundamenta en que el conductor está incumpliendo sus deberes al realizar otra actividad distinta a conducir.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que en el periodo de enero a mayo de 2026 se detectaron 861 casos donde se impuso la sanción correspondiente. El monto de la multa, que asciende a ₡123,000 (aproximadamente 235 dólares estadounidenses), busca disuadir prácticas que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

Entre las recomendaciones emitidas por la entidad, se destaca que las mascotas no deben ir sueltas dentro del vehículo. En caso de accidente, un animal sin sujeción podría resultar herido o causar lesiones a los ocupantes, un riesgo similar al de personas que viajan sin cinturón de seguridad.

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Además, el MOPT advierte sobre el peligro de que los animales saquen la cabeza por la ventana, lo que podría provocar caídas, mordeduras o daños a terceros. También existe la posibilidad de que las mascotas interfieran con los pedales del automóvil, lo que representa una amenaza directa a la capacidad del conductor para maniobrar.

Los conductores suman 861 multas por llevar mascotas de forma indebida en vehículos. (Cortesía MOPT).
Los conductores suman 861 multas por llevar mascotas de forma indebida en vehículos. (Cortesía MOPT).

El informe de las autoridades señala que el riesgo de que una mascota muerda o arañe al conductor está siempre presente cuando viaja suelta, lo que puede provocar la pérdida de control del vehículo y, en consecuencia, un accidente de tránsito.

La campaña del Ministerio de Obras Públicas y Transportes refuerza la importancia de trasladar siempre a los animales de compañía de forma segura, utilizando dispositivos de sujeción apropiados para evitar distracciones y proteger a todos los ocupantes del vehículo. El organismo reiteró que “por la seguridad del animalito y de las personas, evite llevar a la mascota suelta dentro del vehículo”.

La difusión de estas cifras y recomendaciones se enmarca dentro de la estrategia nacional para reducir los siniestros viales y crear conciencia sobre las responsabilidades de quienes viajan con animales. “Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, indicó el ministerio este lunes.

Conductores costarricenses adeudan pago de seguro

Agente de tránsito con chaleco negro y pantalones amarillos habla con el conductor de un SUV blanco. Vehículos adicionales en el fondo.
La Ley de Tránsito exige mantener la atención solo en la conducción y prohíbe realizar otras tareas, por lo que las autoridades sustentan la sanción en el incumplimiento de deberes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos 135,929 conductores todavía no han pagado el Seguro Obligatorio Autos “Marchamo” 2026 en Costa Rica, siete meses después desde que comenzó el cobro del derecho de circulación. La mora los expone a intereses, multas de tránsito y al retiro del vehículo de circulación.

Hasta ahora se pagaron 1.827.594 marchamos, mientras que el Instituto Nacional de Seguros (INS) informa 1.943.587 derechos de circulación pendientes de cancelación para este período. La cifra total creció 3% frente a 2025, con 58.522 vehículos más.

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