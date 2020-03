“Hola buenas noches, tardé un poquito en hablar porque quería reflexionar en lo que quería decir. Estoy enojado, dolido, caliente... Creo que la terna se equivocó, no me pidan que diga que fue a propósito, creo que se equivocó. Las jugadas puntuales, el gol anulado a Rafa (Borré) para mí es lo primordial y lo más importante del partido. Si bien estaba en la misma línea, era al principio del partido y determinante. Es jugada de VAR igual. No me gusta cuando me favorecen y tampoco cuando me perjudican. La jugada de Nacho (Fernández) para mí es imperceptible, desde la óptica del árbitro. Si hubiera VAR tal vez Loustau cambiaba el fallo por penal. Para mí nada. La de Suárez, claro agarrón, la vi 70 veces para ver la perspectiva del árbitro. Para mí el árbitro no ve el agarrón porque el jugador de Tucumán lo tapa. Si hubiera VAR era penal, pero no lo ve. Creo que nos faltó suerte, arbitralmente. Este árbitro fue el mismo que cuando le ganamos el 14 de marzo en 2018 la final de la Supercopa (a Boca) cobró el penal de Cardona, que todos decían que no fue. Y para mí fue claro penal a favor nuestro. Termo no soy, estoy dolido cómo no voy a estar dolido. Por más que le gané todo en los últimos seis años, le quiero seguir ganando. La realidad es que eran ellos los que venían atrás, obviamente que por eso estoy más caliente”.