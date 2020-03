La historia tiene un trasfondo digno de ser contado, más allá de las suspicacias que despertará la noticia entre los hinchas de Boca, quienes seguramente pensarán que la medida tiene por objeto perjudicar la fiesta por el campeonato obtenido el domingo pasado, el primero de la nueva era del trinomio Ameal-Riquelme-Pergolini, quienes justamente desbancaron de la dirigencia a Daniel Angelici y sus compañeros, de conocida afinidad con la alianza Juntos por el Cambio. Pero se insiste, el trasfondo es otro. El sábado por la noche, las autoridades de seguridad porteña vieron con asombro el telón que desplegó La Doce en honor a Diego Armando Maradona, al momento en que se le rendía homenaje. No se trataba de una indignación por la figura del mejor jugador de la historia, sino que ese “trapo” de dimensiones considerables, no había pasado por el cacheo previo. Es decir, lo habían ingresado en forma irregular en las narices de los propios jefes del operativo, quienes suponen que entró por un vehículo no revisado o que como tantas otras veces, algún empleado infiel les permitió esconderlo en algún recoveco del estadio el día anterior.