Fue Facundo Ott Vale, ex compañero suyo en la Novena de Boca, el que lo tentó a mudarse a Italia. “Me contactó, me dijo que le había hecho ver un video mío al técnico, Giuseppe Pagana, y le había gustado; que me querían contratar para el Siracusa. Así pude entrar al fútbol de Europa; ya tenía el pasaporte desde chico. Lo que no único no tan positivo fue que el equipo tuvo problemas económicos”, narró.