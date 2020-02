El periodista insistió sobre sus dichos y el Chino continuó dando su parecer: “Ver dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. Me dijeron que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se han creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?”. Fue ahí que se le planteó que su hijo puede ser homosexual, que qué haría en ese caso. “No lo sé, es un tema super fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre. Es una pregunta dura, difícil”, respondió.