"Este es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida y me gustaría contarles lo que me acaba de pasar.En noviembre pasado, mientras jugaba Copa Davis, me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo detectaron dos sustancias prohibidas. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que equivalen a una trillonésima parte de un gramo, niveles tan bajos que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejorar mi rendimientos.