En su anterior paso por el club, anotó 19 goles en 73 partidos. Su rendimiento fue de menor mayor: el primer semestre estuvo signado por las lesiones. Pero luego resurgió y resultó vital en el tránsito del Ciclón hacia las semifinales en el certamen que le dio la única Libertadores de su historia al Ciclón. Hace poco más de un mes, en una entrevista con Infobae , Piatti reconoció su deseo de pegar la vuelta tras cinco temporadas de gran nivel en la Major League Soccer (40 conquistas en 79 presentaciones en el Montreal Impact. "Me gustaría volver al fútbol argentino. En su momento dije que no jugaría en ningún otro equipo que no sea San Lorenzo, pero San Lorenzo nunca me fue a buscar. Me fueron a buscar Boca e Independiente, pero nunca San Lorenzo. Me gustaría ganar algo más antes que termine mi carrera”, señaló entonces. Pero sobre el cierre del libro de pases, las puertas del Ciclón se abrieron. Y Piatti entró.