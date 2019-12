Nacho sabe que ahora o en un año ese será su destino inexorable: instalarse en Argentina. El teléfono está abierto para escuchar una oferta que quizás apresure el fin de su vínculo con los canadienses. Por el momento, asegura entre un poco de fastidio y de humor, no le sonó su celular. “Obviamente que se extraña acá. Se extraña el fútbol argentino. Desde allá obviamente que lo veo. Pero sí, se extraña sentir la pasión que hay acá y todo. La idea es el 10 de enero volver a Montreal y presentarme a la pretemporada”, explica. Al mismo tiempo que aclara: “Me gustaría volver al fútbol argentino. En su momento dije que no jugaría en ningún otro equipo que no sea San Lorenzo, pero San Lorenzo nunca me fue a buscar. Me fueron a buscar Boca e Independiente, pero nunca San Lorenzo. Ahora evalúo ofertas de equipos que me quieran contratar. Venir a Argentina y pelear cosas importantes. Me gustaría ganar algo más antes que termine mi carrera”.