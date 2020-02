Tras el receso veraniego, Oscar Ruggeri volvió al piso del programa 90 minutos de fútbol (Fox Sports) para darle su particular mirada al análisis futbolero y para romper moldes con sus anécdotas. En este caso, el ex defensor campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 contó sus expectativas para su vejez y reclamó a viva voz no pasar a residir en un geriátrico. “Ahí no voy, me van a cuidar. Y si tengo la mala suerte de que me hago encima, todo, me van a limpiar. No digan como si fuera una cosa alocada, hay pañales de grande, todo. Yo voy anticipando”, subrayó.