El ex Roma, con la camiseta xeneize, solamente disputó 7 partidos (fue titular en 5 y marcó un gol -ante Almagro, por la Copa Argentina-) y se retiró de la práctica profesional por “motivos personales”. “No me sorprendió que se vaya ahora a mitad de año. Creo que Román tuvo mucho que ver para que no siga. Era un abuelo, dejate de joder (sic)”, aseguró.