Esta situación provocó el malestar de Miguel Ángel Russo, quien así se refirió en la conferencia de prensa: “Hablamos antes de que no me gusta que me expulsen jugadores y volveremos a hablar con Wanchope como corresponde. No es bueno que terminemos con diez. Después en el medio hay otras cositas que tendremos que hablar más en la intimidad y tiene que ver con todo esto. La idea es arrancar y mirar da acá para adelante y no mirar para atrás. Para no tener contratiempos dejemos lo pasado y pensemos de acá para adelante”.