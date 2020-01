Hace unos días, Gabriel Heinze había afirmado que Gago fue uno de los factores fundamentales para que se cierre la llegada de Centurión al equipo, un jugador muy virtuoso desde el juego pero polémico por sus actitudes fuera del campo. Sin embargo, el ex Real Madrid y Roma aseguró que el creativo de 27 años será clave en el Fortín. “Creo que Ricardo va a ser fundamental. Se tiene que poner bien desde lo físico y se tiene que adaptar al grupo pero es un jugador con una calidad tremenda. Obviamente que hay que acompañarlo. Yo di mi opinión cuando me preguntaron y dije que siempre me sorprendió por la condición física que tiene y lo que puede aportar como jugador. Si está bien nos va a ayudar mucho. No hay que ponerle un mote a Centurión, la gente puede cambiar, Ricky se equivocó, hablé con él y es una persona bárbara. Si está acá es porque está comprometido y tiene ganas, es una linda oportunidad para que aproveche. Donde más feliz se lo ve es adentro de una cancha”, expresó sobre su flamante compañero.