Las luces, el dinero y los beneficios del particular mundo del fútbol quedaron lejos en su historia. Hoy pelea el mango día a día para subsistir, pero goza de ayudar a los pacientes desde su nuevo rol. Miró fijo a los ojos a aquel planeta de tentaciones sencillas. Sabe lo que es estar en esa falsa cima del mundo en la que muchas veces quedan los futbolistas de élite: “Cuando uno está en la cúspide como se dice viene de todo. Pero hay que saber controlar las pasiones. Saber qué gente se te acerca, qué gente te saluda cuando estás ahí arriba, que están los amigos del ídolo como quien dice. Cuando andas mal no sos el más malo de todos y cuando andas bien saber que no sos el mejor. Mente fría y no dejarse llevar por todo. Eso tiene un principio y un final. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se corta de repente hay mucha gente que entró en mucha depresión porque, calculo yo, no salen en revistas, no son más noticia... Gracias a Dios ese proceso nunca lo pasé porque cuando dejé el fútbol seguí siendo la misma persona. Creo que nunca me maree, ahora me considero que estoy un poco más tranquilo, eso sí. Pero nunca me creí algo que no era”.