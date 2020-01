A los 20 años, Adolfo Gaich volvió a demostrar su gran momento: en la victoria de la Selección 2-1 ante el local Colombia en el Preolímpico Sub 23, el delantero anotó el tanto decisivo con una gran definición, tras una asistencia de taco de Alexis Mac Allister. El cordobés es una de las figuras en las que se cimentan las esperanzas de que Argentina consiga una de las dos plazas para Tokio 2020. Y Fernando Batista, entrenador de la Albiceleste, lo tiene entre sus preferidos. “Cuando uno ve que el 9 hace goles se pone contento por él y por el equipo. Cada vez que le toca jugar conmigo no sólo concreta, se sacrifica, juega para el equipo. Cada vez lo veo más jugador, es joven, tiene mucho para aprender, para corregir. Tiene 20 años, pero estamos en presencia de un chico con mucho futuro, no sólo en San Lorenzo, sino también en Selección”, lo llenó de elogios el director técnico en una entrevista con TyC Sports.