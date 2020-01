Es así que consultado sobre aquellos que critican al capitán del Barcelona y la Albiceleste, Mariano Andujar, ex compañero y amigo del rosarino, se despachó con una particular comparación para expresar su parecer. “No le presto atención cuando alguien critica a Messi. Hay gente para todo. Pasaron los años y uno está mucho más tranquilo. El derecho a opinar es respetable, no las opiniones. Es como que yo hable de la evolución del mosquito en Mozambique. Yo no sé nada pero opino que es muy lento. No van a respetar mi opinión pero respetame el derecho a opinar, con esto pasa lo mismo. Yo dejo opinar a todos pero que lo respete es otra cosa”, argumentó el arquero de Estudiantes de La Plata, en diálogo con TyC Sports.