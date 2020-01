Se trata de Nahuel Molina, cuyo vínculo se vencerá el próximo 30 de junio y hasta el momento no hubo avances en la renovación. Según trascendió, el club le manifestó la intención a su representante de extender el contrato y evitar así que en seis meses quede libre. Sin embargo, no hubo respuestas y esta postura molestó de tal manera que fue bajado de la lista de concentrados para el duelo de este jueves ante el conjunto peruano, que marcará el debut como DT de Boca de Miguel Ángel Russo. De continuar el silencio, el lateral derecho no será tenido en cuenta.