¿El Proyecto Esloveno todavía es una opción? Ese plan permanecerá postergado siempre y cuando avance el plan de adquisición de los territorios aledaños al estadio. “Nuestra propuesta es llegar en un principio a los 78 mil de capacidad para solucionar esa problemática. No quiero hablar de si es viable o no viable porque nos situamos en veredas opuestas que no tienen sentido. Somos profesionales y sabemos cómo hacerlo. Esto no es una competencia por ver qué proyecto gana ni un capricho. No es que van a vender sólo los 19 frentistas, todos quieren vender. Es el momento de avanzar con esto”, argumentó el arquitecto.