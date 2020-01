Lo que más me molestó es que era algo que no esperaba porque había salido todo bien y en definitiva fue lo más complejo de mí. Porque en definitiva son bacterias que no tienen un antibiótico, tenés que buscarlo, encontrarlo, bueno... por suerte después de un tiempo mucho más prolongado del que esperaba, sucedió. Pero no es simple, quizás eso fue lo que más me enojó, porque no lo esperaba. Todo lo que me había preparado para lo mío, funcionó. Pero esto era algo, bueno, otra superación más. Las cosas funcionan de esta forma y de otra manera. Nadie las quiere y te aparecen. Lo que mas me molesto es que era algo que no esperaba porque ya había salido todo bien, y en definitiva fue lo mas complejo de mí.