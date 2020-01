“Para que haya modificaciones se requieren dos tercios de los votos presentes. No me correspinde a mí aventurar qué pasará mañana, sólo informarlo. El objetivo es que los clubes lleguemos a un acuerdo. Y que los hinchas, jugadores, técnicos, la TV, puedan trabajar con previsibilidad para el futuro”, planteó Jorge Brito tras la reunión. “Tanto el campeonato como la Copa no tiene mucho margen en cuanto a fecha FIFA y torneos internacionales. Independiente-River está confirmado independientemente de lo que pase mañana, es un postergado; no está en discusión”, agregó.