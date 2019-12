El ex defensor de Boca, junto a su principal colaborador Matellán, otro ex zaguero del club en la exitosa época de Carlos Bianchi como entrenador, le comunicó su decisión al flamante secretario general del club, Ricardo Rosica, con quien se reunió el pasado viernes para presentarle informes de gestión. El ahora ex manager xeneize no cobrará el segundo año de contrato que le quedaba por cumplir.