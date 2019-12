“Esperamos empezar una etapa nueva, distinta, la etapa que pasó, pasó, y hay cosas que hoy estamos investigando”, expresó el titular de la institución, que en el acto formal no estuvo acompañado por Riquelme (sí trabajó en las instalaciones del club durante la jornada). “Yo no acostumbro prometer títulos, porque si no se dan es una tristeza, nosotros queremos ser candidatos cuando ganamos”, dijo sobre el plano futbolístico. ¿Y el anuncio del entrenador? ¿Miguel Russo está cerrado como reemplazante de Gustavo Alfaro?