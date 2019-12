Frente a la salida de Burdisso se abre otro interrogante: ¿qué pasará con Daniele De Rossi? El ex futbolista de la Roma llegó de la mano del manager y no tuvo un buen paso en el club desde su llegada. A los pocos minutos que le dio Gustavo Alfaro, quien no lo pidió, se le sumaron algunos problemas físicos que hicieron que el italiano estuviera más afuera que adentro de los campos de fútbol.