Quiero agradecer a los jugadores porque siempre creyeron en el trabajo, por respetar la idea, por querer ser Boca en todo momento; a ellos les pido que sigan esforzándose y defendiendo la camiseta siempre. No tengo dudas que así será. Me llevo como mayor logro sus mensajes afectuosos y de agradecimiento. A mi cuerpo técnico, por contribuir estos cuatro años con esfuerzo y trabajo, por su compromiso. A quienes confiaron en mí y me permitieron la sensación única de volver a casa. A todos los trabajadores del club, del primero al último, por su constante apoyo, por su trabajo silencioso que hace que esta institución crezca día a día, muchos de ellos me vieron como jugador y estos últimos años como técnico, todos son muy especiales para mí. A ustedes, por el respeto y el cariño, por hacerme sentir que Boca es mi casa, donde siempre fui muy feliz. Nunca voy a dejar de agradecer todo lo que me dio. Quizá sea un hasta luego y la vida y la pelota nos vuelva a cruzar.