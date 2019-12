“Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera", afirmó Regenhardt. "Tengo la satisfacción que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario. Lo primero que tenés que hacer es lograr una unión, una familia en el trabajo y nosotros lo logramos. Mejoramos las infantiles y las juveniles, pero en 8 meses obviamente magia no voy a hacer”, amplió.