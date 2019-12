Así, por ejemplo, el futuro de Daniele De Rossi podría estar atado a una renegociación de su vínculo, al que le queda un semestre de vigencia. "No sabemos qué hará De Rossi, si se queda, si va a seguir. Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si se sentirá cómodo con nosotros o no, revisaremos el contrato también”, señaló el presidente Jorge Amor Ameal.